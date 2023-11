Mercato : Mbappé doit quitter le PSG, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Lionel Messi a donc remporté son 8ème Ballon d’Or. Dans le même temps, Kylian Mbappé est lui arrivé 3ème. Le meilleur classement de l’attaquant du PSG. Mais voilà que le Français aspire bien évidemment à soulever ce trophée. La question est de savoir s’il pourra le faire en restant à Paris. Pour certains, Mbappé doit quitter le PSG pour assouvir son rêve de Ballon d’Or.

Alors que le Ballon d’Or 2023 vient à peine d’être remis, on se demande qui sera le prochain lauréat. Qui succèdera à Lionel Messi ? Alors qu’une nouvelle ère pourrait démarrer après la domination de l’Argentin et de Cristiano Ronaldo, les prétendants sont nombreux. Il y a bien évidemment Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG vient d’ailleurs de terminer à la 3ème place du Ballon d’Or, mais son rêve est bien évidemment de le remporter. Mbappé y arrivera-t-il en 2024 ? Le parcours du PSG en Ligue des Champions ainsi que l’Euro avec la France joueront beaucoup dans le résultat, tout pourrait également dépendre d’un futur transfert de Kylian Mbappé…



Un avenir au Real Madrid pour Mbappé ?

Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé voit son avenir faire les gros titres de la presse internationale. Dans sa dernière année de contrat, l’international français a une décision à prendre concernant la suite de sa carrière. Alors que Mbappé pourrait décider de prolonger avec le PSG, il pourrait également s’en aller. Bientôt libre, il pourrait alors enfin s’engager avec le Real Madrid. Mais voilà que selon les derniers échos en provenance d’Espagne, la Casa Blanca aurait lâché l’affaire pour le transfert de Kylian Mbappé.

Le Ballon d’Or passera par un départ du PSG ?