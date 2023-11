Mbappé - PSG : Le Real Madrid active une nouvelle piste

Axel Cornic

Le Real Madrid semble vouloir changer son fusil d’épaule, puisque depuis quelques jours la presse espagnole annonce un désintérêt pour Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain dont le contrat se termine en juin prochain. Ainsi, les Merengue multiplieraient les pistes en vue du prochain mercato estival, pour oublier le Français…

Que se passe-t-il entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ? Suiveur du prodige tricolore depuis le début de sa carrière professionnelle, le club madrilène semble avoir fait un virage à 180° dans ce dossier épineux. On explique en effet à Madrid que la star du PSG n’est plus si indispensable que ça.

Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé

Ainsi, d’autres grands objectifs sont évoqués de l’autre côté des Pyrénées, avec notamment Jamal Musiala, qui évolue à peu près dans la même zone de terrain que Mbappé. Le prodige du Bayern Munich est toutefois évalué à 110M€ par le site spécialisé Transfermarkt et ses dirigeants ne semblent pas vraiment vouloir le laisser filer.

Sesko après Musiala ?