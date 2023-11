Neymar avait un rêve de folie avec le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, l’obsession n’a jamais cessé d’être la Ligue des champions. C’est le rêve des dirigeants parisiens qui ne lésinent pas sur les moyens. Passé par le PSG entre 2012 et 2020, Thiago Silva confirme que cela pouvait être excessif, confirmant que Neymar rêvait de remporter la C1 avec le club de la capitale.

Recruté en 2017 pour 222M€, Neymar a quitté le PSG l'été dernier afin de rejoindre Al-Hilal. Et le bilan du Brésilien avec le club de la capitale est loin d'avoir répondu aux attentes suscitée par son transfert. Néanmoins, Thiago Silva révèle que son compatriote rêvait bien de remporter la Ligue des champions avec le PSG.



Zaïre-Emery flambe au PSG, sa famille prend une grande décision https://t.co/rYLjdiiz6L pic.twitter.com/ItDEVyXdZQ — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«Mon rêve, comme Neymar, c’était de gagner la Ligue des Champions»

« Mon rêve, comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c’était de gagner la Ligue des Champions, je peux vous l’affirmer. Marquinhos a encore des chances, mais avec le PSG, c’est fini pour nous. Neymar aurait certainement aimé rester. Gagner la Ligue des Champions était son rêve », confie le défenseur brésilien dans les colonnes du Guardian avant d’évoquer la pression au PSG avec la Ligue des champions.

«C’était vraiment très difficile. La pression était trop forte»