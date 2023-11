Luis Enrique enrage contre Mbappé, l'histoire se répète au PSG

Thibault Morlain

Après la défaite face au Milan AC, le PSG s'est bien relevé en battant facilement le Stade de Reims. Une victoire (0-3) possible grâce à un triplé de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a réalisé une performance remarquable, pour autant, à la fin du match, Luis Enrique n'avait pas que des compliments pour Mbappé. Alors que les reproches de l'entraîneur du PSG ont fait énormément parler, il n'est pas le premier à s'en prendre au numéro 7 parisien.

Le PSG est de retour sur le trône de leader de la Ligue 1. Et le club de la capitale peut remercier Kylian Mbappé. Pendant que Nice et Monaco ont perdu des points, les hommes de Luis Enrique se sont imposés à Reims (0-3), une rencontre durant laquelle Mbappé a tout simplement inscrit un triplé. Mais voilà qu'après le coup de sifflet final, l'entraîneur du PSG a eu des propos étonnants sur son joueur : « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Oui, oui ! Je sais que cela peut paraître bizarre. Je sais que, sur les buts de Kylian, je n’ai rien à dire mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C'est mon opinion mais j'ai peut-être tort ».

Mbappé trop « immature » Pochettino

Malgré le triplé de Kylian Mbappé, Luis Enrique n'a donc pas hésité à le critiquer. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un entraîneur du PSG se permet de reprendre de volée l'international français. Entraîneur à Paris de janvier 2021 à juillet 2022, Mauricio Pochettino avait ainsi fait certains reproches à Mbappé. « Mbappé est plus jeune et encore immature. C'est un animal, il a beaucoup de charisme mais il doit encore se trouver. Leo et Ney sont des joueurs complets, ils sont plus responsables mais de manière différente, alors que Kylian se cherche encore. Il a du mal à distinguer les moments du jeu, quand il doit prendre des risques et quand il ne doit pas en prendre. Il n'aime pas s'associer à ses coéquipiers à moins de se trouver dans le dernier tiers du terrain, car il a besoin d'espace pour exploiter au mieux ses atouts », avait balancé l'Argentin.

L'accrochage Mbappé-Tuchel au PSG

Prédécesseur de Pochettino sur le banc du PSG, Thomas Tuchel s'était lui accroché avec Kylian Mbappé. On se souvient ainsi de ces images de la colère de l'attaquant parisien au moment d'être remplacé par l'Allemand lors d'une rencontre face à Montpellier. Suite à cet événement, Tuchel avait alors lâché sur Mbappé : « Ce ne sont pas des bonnes images, mais nous ne sommes pas le seul club qui a ce type de réaction, je l’ai vu avec Dortmund aujourd’hui. Ce n’est pas bien parce que ça ouvre des sujets, c’est une distraction. Ça va rester comme ça : je vais toujours décider sportivement. On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde ».

Emery et la prolongation de Mbappé...