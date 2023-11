La sortie hallucinante de Luis Enrique sur Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi à Reims, Kylian Mbappé a évité un match piège au PSG. Auteur d’un triplé, il a permis à son équipe de s’imposer largement (3-0). Et pourtant, après le match, Luis Enrique a assuré qu’il n’était pas totalement satisfait du match de son numéro 7, estimant qu’il peut encore mieux aider son équipe.

«Je ne suis pas vraiment content de Kylian»

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Oui, oui ! Je sais que cela peut paraître bizarre. Je sais que, sur les buts de Kylian, je n’ai rien à dire mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C'est mon opinion mais j'ai peut-être tort », reconnaît l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo , avant d’en rajouter une couche en conférence de presse.

«Il a encore une grande marge de progression»