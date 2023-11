PSG : Mbappé fait le buzz, il jubile !

Benjamin Labrousse

Auteur d’un triplé ce samedi après-midi face à Reims, Kylian Mbappé a effectué une apparition sur la scène de l’Olympia dans la soirée. Très engagé au profit de plusieurs associations, l’attaquant du PSG est venu saluer la salle parisienne après un concert effectué au profit de l’association Premiers de cordée, au plus grand plaisir de Christian Jeanpierre.

Kylian Mbappé n’a pas le temps. Ce samedi après-midi, le capitaine de l’équipe de France a régalé avec le PSG en inscrivant un triplé lors de la victoire des siens sur la pelouse de Reims (0-3). À peine rentré à Paris, le numéro 7 s’est rendu aux côtés de son père Wilfried et de son frère Ethan, sur la scène de l’Olympia. La raison ? Un concert caritatif se déroulait au sein de la salle parisienne, au profit de l’association sportive pour enfants malades Premiers de cordée .

PSG : Luis Enrique en remet une couche sur Kylian Mbappé https://t.co/wjUUhKYvlx pic.twitter.com/69CjyZE3rw — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

« J’ai essayé de venir le plus vite possible »

Après être monté sur scène, Kylian Mbappé a passé un beau message envers le public présent ce samedi soir : « J’ai essayé de venir le plus vite possible, je viens un peu tard mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, a-t-il lancé au public présent dans la salle. C’est toujours un plaisir de voir que tous les gens qui sont là partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs que cette association. Le but de ce spectacle, c’est d’aider et de transmettre. Vu les sourires et les regards, je pense que ça ne s’est pas trop mal passé » , a déclaré l’attaquant du PSG dans des propos relayés par le Parisien .

« C’était une soirée de dingue ! »