Kylian Mbappé frappe un grand coup, le PSG en a l’habitude

Samedi, Kylian Mbappé a permis au PSG de l’emporter à Reims grâce à un nouveau triplé (3-0). L’international français collectionne les coups du chapeau, lui qui est parvenu à douze reprises à trouver le chemin des filets par trois fois au cours d’une même rencontre depuis le début de sa carrière.

« Vous êtes pas contents ? Triplé ! » Cette punchline suit à la trace Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière, lui qui avait lâché ses mots dans l'émission de Canal +, «Intérieur sport », pour évoquer son premier triplé réalisé sous le maillot de l’AS Monaco un soir de février 2017 contre le FC Metz (5-0). Depuis, l’attaquant français est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde et a habitué le public à enchaîner les buts au cours d’un même match. Cela a encore été le cas samedi sur la pelouse de Reims (3-0).

12e triplé pour Mbappé, son 10e avec le PSG

Quatre jours après une prestation décevante à Milan (1-2), Kylian Mbappé a répondu présent sur la pelouse de Reims en inscrivant un nouveau coup du chapeau, le douzième de sa carrière toutes compétitions confondues, son sixième Ligue 1 avec le PSG en Ligue 1. L’enfant de Bondy avait attendu le 19 janvier pour inscrire son premier hat trick sous le maillot rouge et bleu face à Guingamp (9-0, le 19 janvier 2019), avant de faire souffrir son ancien club quelques mois plus tard (3-0 contre l’AS Monaco, le 21 avril 2019). Il faut ensuite attendre 2022 pour retrouver trace de trois buts inscrits par Mbappé au cours d’un même match en Ligue 1, année particulièrement fructueuse pour lui, trouvant le chemin des filets à trois reprises le 9 avril à Clermont (6-1), le 21 mai face à Metz (5-0) puis contre le LOSC le 21 août 2022 (7-1). C’est également cette année-là que Kylian Mbappé inscrit un triplé historique en finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France, sans réussir à empêcher la victoire de l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b).

Trois buts marquants au Camp Nou