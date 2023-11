Mbappé visé, Luis Enrique a un plan au PSG

Pierrick Levallet

Auteur d'un triplé ce samedi, Kylian Mbappé a permis au PSG de s'imposer sur la pelouse du Stade de Reims (0-3) et de reprendre la tête de la Ligue 1. Mais malgré cela, Luis Enrique a adressé une pique à la star de 24 ans. Ce ne serait d'ailleurs pas une coïncidence, puisque le technicien espagnol aurait une idée derrière la tête.

Après sa défaite contre l’AC Milan en Ligue des champions, le PSG s’est parfaitement remobilisé. Le club de la capitale s’est imposé ce samedi contre le Stade de Reims (0-3) et a repris la tête de la Ligue 1. Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, a notamment offert la victoire aux siens. Mais malgré cela, Luis Enrique en a demandé plus à sa star.

«Il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui»

« Concernant Kylian, en termes de but je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui » a lancé l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video . Il y aurait d’ailleurs une raison bien précise à cela.

Luis Enrique a une idée derrière la tête