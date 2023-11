Un joueur du PSG a vécu un cauchemar, l’entraîneur s’emballe

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (0-3), Gianluigi Donnarumma a été auteur d’une très bonne performance. Luis Enrique a salué la prestation de l’international italien en conférence de presse après la rencontre, notamment après son accueil houleux mardi dernier à San Siro face à l’AC Milan.

« Machine de guerre. Meilleur gardien du monde. Kylian Mbappé qui met un triplé, voilà . » Voilà comment Will Still a résumé la victoire du PSG sur la pelouse du Stade de Reims samedi (0-3). Si Kylian Mbappé a été auteur d’un triplé pour offrir la victoire aux siens, le club de la capitale a également pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma. L’international italien a sauvé le PSG plus d’une fois lors de cette rencontre.

«C'est un gardien merveilleux»

Will Still n’a pas été le seul à être impressionné par la performance de Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique a lui aussi beaucoup apprécié la prestation du gardien du PSG. « Donnarumma est impressionant, mais je le connais. J'ai souffert quand je l'ai affronté, mais j'adore l'avoir en tant qu'entraîneur. C'est un gardien merveilleux, on le voit à l'entraînement, c'est difficile de marquer contre lui. C'est quelqu'un de très concentré », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

«C'est un gardien de classe mondiale»