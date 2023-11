Critiquée, une star du PSG les écoeure !

Thomas Bourseau

Le PSG peut remercier Gianluigi Donnarumma. Ce samedi, le gardien italien était impérial et a écoeuré l’entraîneur adverse du Stade de Reims Will Still. Pour lui, malgré les critiques visant la star du PSG, c’est le meilleur gardien du monde et une machine de guerre.

Gianluigi Donnarumma a été royal. Occasionnellement critiqué pour ses performances avec le PSG et notamment au niveau de son jeu au pied, le portier du Paris Saint-Germain n’a cessé de repousser les tentatives multiples du Stade de Reims ce samedi et, en prime, est parvenu à maintenir sa cage inviolée lors de la victoire du PSG (3-0).

«C’est un gardien de classe mondiale, c’est pour ça qu’il joue au PSG»

Mohamed Daramy a témoigné de l’imperméabilité de Gianluigi Donnarumma ce samedi et n’a pas tari d’éloges à Prime Video au sujet du champion d’Europe 2021 avec la sélection italienne. « Ce qui est difficile, c’est de marquer. Ils ont un bon gardien. Il les a sauvé plusieurs fois. Si on avait marqué on aurait changé le match, on doit marquer dans nos occasions. Et je pense qu’on pouvait prendre un point. Si je me suis dit à un moment donné qu’on ne pourrait pas marquer face à Donnarumma ? Oui, il est si grand, très bon sur sa ligne, il a sauvé les ballons et c’est un gardien de classe mondiale, c’est pour ça qu’il joue au PSG. Mais on a été malheureux devant le but, on a manqué de chance devant le but et marquer une ou deux fois pour faire match nul ».

Will Still : «Machine de guerre. Meilleur gardien du monde»