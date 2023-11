Le PSG cartonne à l’étranger, il jubile

Jean de Teyssière

Le PSG a fait le ménage dans son effectif cet été avec onze joueurs qui ont rejoint le club parisien. Parmi eux, le milieu offensif sud-coréen Kang-in Lee, qui a déjà fait l'unanimité au sein du club parisien. Sa signature apporte beaucoup sportivement au PSG, mais aussi beaucoup économiquement.

Un but en Ligue des Champions, un autre en Ligue 1 : Kang-in Lee n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à sa nouvelle équipe et son nouveau championnat. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'entre temps, il est allé disputer les Jeux asiatiques avec sa sélection, qu'il a remporté. Une intégration qui fait plaisir au PSG.

Le PSG, troisième club international le plus suivi

Marc Armstrong, chef des revenus du Paris Saint-Germain, se réjouit de la venue de Kang-in Lee au PSG. S'il estime que le Sud-Coréen apporte beaucoup sportivement, il avoue également à RMC Sport , que grâce à cette recrue « nous sommes désormais le troisième club international le plus suivi sur X. »

Un club de Ligue 1 a plombé le mercato du PSG https://t.co/ampT0dZg6Z pic.twitter.com/4F6sL6c5Ay — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Grandir en Corée du Sud va aider cette croissance»