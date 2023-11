Déjà un fiasco au PSG ? Luis Enrique défend une recrue

Jean de Teyssière

Le PSG s'est largement imposé face au Stade de Reims ce samedi après-midi (3-0). Un score qui ne reflète pas la physionomie du match, tant Reims s'est procuré des occasions franches, mais Gianluigi Donnarumma a décidé d'être infranchissable. Le PSG a donc profité du triplé de Kylian Mbappé pour prendre la première place du classement. Seule petite ombre au tableau, la sortir à la mi-temps de Gonçalo Ramos, qui n'a pas réalisé un grand match, mais que Luis Enrique défend.

Le match du PSG face à Reims s'est très bien fini, même si les hommes de Will Still ont causé beaucoup de problèmes à la formation parisienne. Le score aurait pu être différent si Gianluigi Donnarumma n'avait pas fait un match exceptionnel, mettant en échec de nombreuses occasions franches rémoises.

«Je pense qu’il ne méritait pas de sortir, mais c’était ma décision»

Au micro de Prime Vidéo , Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, est revenu sur la sortie rapide de Gonçalo Ramos face à Reims (3-0) : « Le management de Gonçalo Ramos ? Je suis très chanceux parce que Gonçalo est un joueur incroyable avec une superbe mentalité. Parfois, vous changez les choses pour changer de dynamique. Et je pense qu’il ne méritait pas de sortir, mais c’était ma décision et je suis très content, il va être l’un des joueurs importants de la saison. »

