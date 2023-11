Luis Enrique pourrait faire fuir une star du PSG

Axel Cornic

Arrivé cet été pour remplacer au pied levé un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique a rapidement mis en place sa vision du football au Paris Saint-Germain. Ça ne plait pas forcément à tout le monde, puisque certaines stars du vestiaire parisien pourraient bien s’agacer et claquer la porte dans les prochains mois.

Les changements d’entraineurs se font rarement dans la douceur. Arrivé au PSG il y a quelques mois, Luis Enrique ne fait pas exception, puisqu’il a fait des victimes de taille avec notamment Marco Verratti. Après plus d’une décennie passée au club, l’Italien s’est vu montrer la porte de sortie par le coach espagnol.

Lâché par le PSG, il prépare sa vengeance sur le mercato https://t.co/TJCZrogNfJ pic.twitter.com/cUu62jrlhK — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Hakimi pas fan de Luis Enrique ?

Et la liste pourrait bien s’allonger ! D’après les informations de Filippo Tramontana, le football mis en place par Luis Enrique au PSG cette saison ne serait pas vraiment apprécié par Achraf Hakimi. Ce dernier estimerait notamment que le dispositif actuel ne met pas vraiment en valeur ses talents et ses caractéristiques de footballeur.

Il commencerait à songer à un départ du PSG

On est encore loin d’un départ pour le moment, mais Hakimi aurait déjà commencé à tâter le terrain. Toujours selon le journaliste italien, le latéral marocain aurait sondé son entourage, leur demandant de voir s’il était possible de quitter le PSG dans les prochains mois et dans quelles circonstances.