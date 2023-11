PSG : Rien n’est joué pour Mbappé, une décision va être prise sur le mercato

Benjamin Labrousse

Récemment, le Real Madrid a publié un communiqué dans lequel le club espagnol niait toute discussion avec Kylian Mbappé en vue d’une arrivée l’été prochain. De plus, la Cadena SER ajoutait dans la foulée que les Madrilènes avaient abandonné la piste menant à la star du PSG. Et en interne, Florentino Perez serait en plein doute, et va devoir prendre plusieurs décisions difficiles.

À sept mois de la fin de son contrat actuel, Kylian Mbappé affole le mercato. Auteur d’un triplé ce samedi face à Reims (0-3), l’attaquant du PSG a confirmé qu’il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Et ce n’est un secret pour personne, le joueur de 24 ans intéresse, voire obsède le Real Madrid depuis de nombreuses années. D'ailleurs, plusieurs informations de taille sont récemment parvenues dans ce dossier Kylian Mbappé.

Le Real a démenti de potentiels contacts avec Kylian Mbappé

À commencer par le Real Madrid, qui le 4 novembre dernier, publiait un communiqué officiel au sujet du numéro 7 du PSG. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG » . Une déclaration de taille, à laquelle venait s’ajouter quelques jours plus tard les informations de la Cadena SER , qui de son côté, affirmait que le Real Madrid avait définitivement abandonné l’idée de signer Kylian Mbappé l’été prochain.

Florentino Perez face à un gros dilemme pour l’été prochain