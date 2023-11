Mbappé : Malaise avec Luis Enrique ? Le PSG répond

Alexis Brunet

Le PSG s'est imposé samedi face au Stade de Reims (0-3). Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire parisienne en inscrivant un triplé. Pourtant, à la fin de la rencontre, l'attaquant a été critiqué par son entraîneur, Luis Enrique. Pas de quoi créer un malaise entre les deux hommes.

Le PSG se devait de réagir après sa défaite en Ligue des champions, face à l'AC Milan. Les coéquipiers de Marquinhos retrouvaient le chemin de la Ligue 1, et celui du Stade de Reims. Les hommes de Will Still ont bousculé les Parisiens, mais ces derniers se sont finalement largement imposés, 0-3. L'homme de la soirée du côté du club de la capitale se nomme Kylian Mbappé. Le champion du monde a inscrit un triplé.

Luis Enrique tacle Kylian Mbappé

Malgré la prestation XXL de Kylian Mbappé, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique n'était pas totalement satisfait de la performance de son joueur, comme il l'a déclaré à Prime Video . « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui ! Si on parle des buts, je n'ai rien à dire. Mais je pense qu'il peut davantage aider l'équipe. Je vais lui en parler en premier. Mais évidemment, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Pas de doute là-dessus. Mais on a besoin de plus de sa part, on veut qu'il fasse plus. »

Un malaise entre Mbappé et Luis Enrique ?