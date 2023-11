PSG : «Un crack atomique», un proche se lâche sur Mbappé

Hugo Chirossel

Alors qu’il a évolué à ses côtés en équipe de France dans les catégories allant des U16 aux U18, Jeff Reine-Adelaïde est toujours proche de Kylian Mbappé. Les deux hommes sont encore en contact et l’ancien joueur de l’OL s’est livré à propos de l’attaquant du PSG, qu’il espère pourquoi pas retrouver un jour en sélection.

Passé par Angers et l'OL notamment, Jeff Reine-Adelaïde a pris la direction du RWD Molenbeek l’été dernier. S’il évolue désormais dans le championnat belge, le milieu de terrain âgé de 25 ans est malgré tout toujours en contact avec Kylian Mbappé, qu’il connaît depuis son plus jeune âge.

«C’est un crack atomique !»

« Des U16 aux U18, j’ai aussi joué avec Kylian Mbappé : on se connaît depuis nos 9-10 ans et on s’appelle de temps en temps. C’est un crack atomique ! (sic) Kylian est très bien entouré pour gérer la vie qu’il a », a déclaré Jeff Reine-Adelaïde, dans un entretien accordé à la RTBF .

«Dans l’intimité, c’est un gars très simple et très jovial»