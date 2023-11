Le phénomène du PSG répond à Deschamps

Hugo Chirossel

Après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi (0-3), place désormais à l’équipe de France pour Warren Zaïre-Emery. Ce dernier a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps, pour le prochain rassemblement des Bleus. Une grande fierté pour le milieu de terrain âgé de seulement 17 ans.

Tout va très vite pour Warren Zaïre-Emery. Après avoir fait ses débuts en professionnel en août 2022, le milieu de terrain du PSG est devenu un titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Désormais, il va découvrir l’équipe de France.

Zaïre-Emery revient sur sa convocation en équipe de France

En effet, Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour la première fois lors du prochain rassemblement de l’équipe de France. Un sujet évoqué par Warren Zaïre-Emery au micro de Prime Vidéo , après la victoire du PSG face au Stade de Reims (0-3).

«C’est une très grande fierté et ça montre qu’il me fait confiance aussi»