Il balance les coulisses du mercato XXL du PSG !

Thomas Bourseau

Luis Campos est conseiller football du PSG depuis le mois de juin 2022. Et dès sa prise de fonction au sein de la section sportive du Paris Saint-Germain, le Portugais a posé les bases d’un remodelage d’effectif important jusqu’au dernier mercato estival aux 11 recrues, 12 en incluant Xavi Simons parti en prêt à Leipzig dans la foulée. À la Sorbonne, Campos s’est livré sur son mode de fonctionnement.

Le PSG a changé de visage à l’occasion du dernier mercato estival. Des stars comme Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos ont pris la porte, à l’instar du Petit Hibou Marco Verratti. Place à un renouveau sous Luis Enrique et à un PSG plus « collectif ».

«On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG»

C’est en effet le discours que Luis Campos a fait passer à La Sorbonne vendredi lors d’une conférence sur le marché des transferts. « On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG. On pense à jouer ensemble et cela fait que tout le monde peut briller. C’est une nouvelle direction que le club a pris. C’est important en tant que club de défendre ce que nos supporters aiment voir. On doit défendre la culture du pays, de la ville, ce qui a été mis en place les années précédentes ».

Panique au PSG, ça se bouscule pour Mbappé https://t.co/xwf3OGwXbb pic.twitter.com/Ui7t7IHkAX — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«J’arrive avec 9 joueurs par poste, avec 3 tranches de prix»