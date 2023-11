En cas de départ de Mbappé, qui doit le remplacer au PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir comme le10sport.com vous le révélait début octobre. Samedi soir, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, où son contrat expirera le 30 juin prochain, a pris la parole. Le Paris Saint-Germain doit-il préparer sa succession et si oui, avec qui ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG est en pleine reconstruction d’effectif. C’est en effet ce que Luis Campos a confié à La Sorbonne vendredi dans le cadre d’une conférence sur le marché des transferts. « On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG. On pense à jouer ensemble et cela fait que tout le monde peut briller. C’est une nouvelle direction que le club a pris. C’est important en tant que club de défendre ce que nos supporters aiment voir. On doit défendre la culture du pays, de la ville, ce qui a été mis en place les années précédentes ».

Mbappé, seul rescapé de la «MNM»

Pour cette nouvelle direction sportive prise par le PSG à la dernière intersaison, le club parisien a fait ses adieux à Neymar et Lionel Messi notamment, et pourrait perdre le dernier maillon de la « MNM » en fin de saison. En effet, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain et à l’instant T, il n’a pas encore donné son accord pour signer un nouveau bail. Le10sport.com vous dévoilait le 2 octobre dernier qu’aucune décision ne serait prise dans les semaines à venir.

Mbappé : «L’été est digéré ? Le plus important pour moi c’était de jouer au foot »

Au micro de Prime Video Sport , Kylian Mbappé a fait passer le message suivant après son triplé à Reims samedi. « L’été est digéré ? Le plus important pour moi c’était de jouer au foot, le reste, je vous laisse faire, je pense que vous le faites bien. Je n’ai pas envie de parler pour suralimenter des choses, je pense qu’il y a déjà assez ».

Des options internes et sur le mercato pour sa succession

Qui pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ du PSG ? Plusieurs pistes semblent être prises en considération à l’instant T. La presse italienne a fait part samedi d’un intérêt toujours d’actualité du Paris Saint-Germain pour Marcus Thuram et ce, bien qu’il ait signé en faveur de l’Inter à la dernière intersaison. Victor Osimhen est une autre option appréciée du PSG, à l’instar de Bernardo Silva, deux joueurs que le club parisien à échouer à faire venir lors du dernier mercato. Différents médias évoquent également les noms de Rodrygo Goes et de Rafael Leão pour la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, la solution pourrait être trouvée en interne avec le retour de prêt de Xavi Simons ou bien avec Hugo Ekitike, au placard à Paris.