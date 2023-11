Mercato : Lionel Messi annonce une grande décision !

La rédaction

Parti libre du PSG en fin de saison dernière, Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami, en MLS, où il semble pleinement épanoui. Et le Ballon d'Or 2023 a d'ailleurs indiqué ces dernières heures qu'il souhaitait continuer l'aventure aux Etats-Unis la saison prochaine.

Après deux saison en demi-teinte au PSG qui n'ont pas franchement été concluantes pour aider le club de la capitale à franchir un cap en Ligue des Champions, Lionel Messi a quitté le Parc des Princes au terme de son contrat en juin dernier. Ciblé par le club saoudien d'Al-Hilal, l'attaquant argentin a finalement opté pour un nouveau challenge en MLS et a rejoint l'Inter Miami, la franchise de David Beckham, où son contrat court jusqu'en décembre 2025. D'ailleurs, Messi a déjà les idées claires pour son avenir...

Neymar et Messi quittent le PSG, c'est la panique en Ligue 1 https://t.co/fdV4PUdeI2 pic.twitter.com/B4tko7Yv2d — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Messi annonce qu'il poursuit à Miami

Alors qu'il a pris la parole afin de présenter son Ballon d'Or au public de l'Inter Miami, Lionel Messi a fait une annonce de taille sur son futur au club : « Nous avons été ensemble peu de temps mais avons déjà accompli de grandes choses, notamment le premier titre de l'histoire du club. Je n'ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure, on va continuer à prendre du plaisir et à gagner des titres », indique l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, indiquant donc qu'il continuerait l'aventure la saison prochaine.

« J’avance au jour le jour »