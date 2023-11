PSG : Polémique avec Mbappé, il s’agace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le remarquable triplé de Kylian Mbappé samedi à Reims avec le PSG, Luis Enrique n'a pas hésité à pointer du doigt la prestation de son attaquant. Une sortie qui fait polémique de la part de l'entraîneur espagnol, qui est soutenu par Pascal Dupraz dans sa démarche.

Interrogé en conférence de presse samedi après le carton du PSG à Reims (3-0), Luis Enrique a critiqué le match de Kylian Mbappé qui, malgré son remarquable triplé, n'a pas totalement convaincu son entraîneur : « On connaît sa valeur, mais il peut mieux faire, je lui en demande encore plus. C'est un joueur du top mondial mais il a encore une marge de progression, je lui demande de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il peut encore progresser », a lâché le technicien espagnol du PSG.

Dupraz monte au créneau pour Luis Enrique

Les propos de Luis Enrique ont fait polémique, certains lui reprochant son manque de reconnaissance envers Kylian Mbappé. Mais au micro de RMC Sport , Pascal Dupraz a fermement défendu l'entraîneur du PSG : « Les joueurs que nous entraînons sont très sensibles à ce qui est dit sur eux. Ils écoutent beaucoup leurs coachs au travers de ce qui est dit lors des conférences de presse. Je trouve qu'il y a de la finesse dans l'intervention de Luis Enrique. C'est d'abord un éducateur. Il considère que Mbappé a des progrès à faire. Il ne dit pas lesquels. Il lui dira », indique l'ex-entraîneur de l'ASSE.

« Ils en parleront ensemble avec Mbappé »