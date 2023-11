PSG : Mbappé critiqué, Luis Enrique va s’expliquer en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique est un entraîneur exigeant et n’hésite pas à le faire savoir, y compris lorsque cela concerne Kylian Mbappé. Au micro de Prime Video, l’Espagnol a indiqué qu’il n’était « pas vraiment content » de la partie de son attaquant contre Reims (3-0), celui-ci était pourtant auteur d’un triplé. Les deux hommes vont désormais s’expliquer en privé.

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui ». Luis Enrique a surpris samedi après la victoire du PSG contre Reims (3-0) en pointant du doigt l’international français, auteur d’un triplé. Il faut dire que le club de la capitale s’en tire bien et a pu compter sur un Gianluigi Donnarumma en grande forme pour repartir avec un clean-sheet. « Je pense qu’il peut aider l’équipe beaucoup plus d’une autre manière », a indiqué l’entraîneur du PSG au sujet de Kylian Mbappé. Une discussion entre les deux est désormais attendue en privé.

« Je ne vous le dirai pas »

« Je vais d’abord lui dire et après je ne vous le dirai pas parce que ça ne relève pas du domaine du public », a répondu Luis Enrique sur Prime Video à propos de ce qu’il attendait du capitaine des Bleus . En conférence de presse, l’entraîneur du PSG en a remis une couche.

« Ce n’est pas à faire en public »