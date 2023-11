PSG : Mbappé balance une punchline et s’en va !

Alexis Brunet

Face à Reims, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG. Le Français a inscrit un triplé, qui a permis à ses coéquipiers de se sortir du possible piège rémois. Le champion du monde est ensuite revenu sur sa performance à la fin de la rencontre. Il a fini par quitter le stade Auguste-Delaune, et cela a été l'occasion pour lui de sortir une dernière punchline face aux journalistes.

Le déplacement du PSG à Reims avait tout d'un match piège. Les joueurs de Luis Enrique sortaient d'une défaite en Ligue des champions, et ils devaient aller se frotter à l'équipe de Will Still, qui a souvent tenu tête aux gros clubs du championnat.

Kylian Mbappé a guidé le PSG

Mais contrairement aux autres équipes du championnat, le PSG a dans sa manche un atout de taille, Kylian Mbappé. Le Français a été l'auteur d'une grande performance face au Stade de Reims, puisqu'il a tout bonnement inscrit un triplé. Une prestation qui accentue son avance au classement des buteurs, et qui permet à Paris de prendre la tête du classement.

En cas de départ de Mbappé, qui doit le remplacer au PSG ? https://t.co/QK0e8HKt7G pic.twitter.com/AMqHNFwCLq — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Mbappé taquine les journalistes