Mbappé flambe au PSG et jubile

Hugo Chirossel

S’il n’a pas été épargné par les critiques après la défaite du PSG face à l’AC Milan mardi dernier, Kylian Mbappé a répondu ce samedi, en inscrivant un triplé sur la pelouse du Stade de Reims. Le capitaine de l’équipe de France était forcément satisfait après cette performance et le résultat obtenu par les siens.

Quatre jours après sa défaite à San Siro face à l’AC Milan (2-1), le PSG a répondu par une large victoire sur la pelouse du Stade de Reims en championnat (3-0). Une victoire obtenue en grande partie grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé.

Mercato : Le PSG ne veut pas vivre un nouveau cas Mbappé https://t.co/uagAKbqe1q pic.twitter.com/NK4iRQAYFo — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Le retour du “pas content, triplé” ? (Rires) Non, j’étais plus jeune»

Kylian Mbappé a pris le temps de s’exprimer au micro de Prime Vidéo après la victoire du PSG. L’occasion pour lui de revenir sur son été agité, ainsi que sur sa satisfaction après ce résultat : « Le retour du "pas content, triplé" ? (Rires) Non, j’étais plus jeune, je suis beaucoup plus calme et posé . »

«Ce que je veux c’est bien jouer et marquer»