PSG : Un champion du monde s’incline face à Mbappé

Arnaud De Kanel

Samedi, le PSG s'est largement imposé face au Stade de Reims (0-3) dans une rencontre qu'il n'a pourtant pas franchement dominé. Mais une nouvelle fois, le club de la capitale s'en est remis à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé et principal artisan de ce succès en Champagne. Adil Rami ne peut que s'incliner face à la nouvelle performance de l'attaquant tricolore.

Il était très attendu après son match raté face à l'AC Milan mercredi (2-1) et il a répondu de la meilleure des manières. Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé a permis au PSG de s'extirper du piège tendu par les Rémois de Will Still, encore une fois très bien organisés et qui ont su poser beaucoup de problèmes aux Parisiens. Ils se seraient même sans doute imposés s'il n'y avait pas eu Kylian Mbappé en face.

Le PSG lâche 155M€, ça vire au fiasco ? https://t.co/5AegFgg7dT pic.twitter.com/wzhBTIbEYD — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«C’est vraiment la preuve du grand joueur qu’il est»

L'attaquant tricolore a porté son équipe et sa performance de très haut niveau a scotché Adil Rami. « Kylian Mbappé est toujours là. C’est vraiment la preuve du grand joueur qu’il est avec le Paris Saint-Germain », a déclaré le champion du monde pour Prime Vidéo . L'ancien défenseur de l'OM s'incline.

«Rien à dire»