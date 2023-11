L’entraîneur s’en prend à Mbappé, un ancien du PSG s’en mêle

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé continue de marquer avec le PSG, en atteste la victoire parisienne à Reims samedi dernier (3-0). Pour Luis Enrique, Mbappé doit apporter plus à l’équipe. Jérôme Rothen a donné son ressenti sur la sortie de l’entraîneur du PSG, en poussant la réflexion sur la prestation globale.

Kylian Mbappé a certes inscrit un triplé à Reims samedi soir (3-0). Néanmoins, son entraîneur Luis Enrique a fait savoir qu’il n’était pas totalement content de l’attaquant du PSG. Malgré ses statistiques, Mbappé devrait faire plus dans d’autres domaines du jeu pour aider le Paris Saint-Germain.

«Luis Enrique, j’aime sa sortie, il met la responsabilité de ce mauvais match sur les meilleurs joueurs»

Ce lundi soir, Jérôme Rothen a validé la prise de parole de Luis Enrique vis-à-vis des prestations globales de Kylian Mbappé dernièrement. « Quand tu t’appelles Kylian Mbappé il n’y a pas que les stats. Luis Enrique, j’aime sa sortie, il met la responsabilité de ce mauvais match sur les meilleurs joueurs ».

PSG : Ça chauffe entre Mbappé et Luis Enrique, Deschamps prend position https://t.co/qWyEz8K2id pic.twitter.com/swb4sxZbqo — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«Pourquoi ils ont encore pris un bouillon monumental au milieu de terrain et sur la ligne offensive»