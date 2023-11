Mbappé : Le Real Madrid s’active, bonne nouvelle pour le PSG ?

Arnaud De Kanel

Toujours pas plus avancé dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid a pris les devants. En moins de deux semaines, le club madrilène a verrouillé quatre de ses pépites avec des contrats longue durée qui montrent bien que le projet peut s'écrire sans Mbappé. De quoi permettre au PSG de ne plus s'inquiéter ?

Kylian Mbappé réfléchit encore à la suite qu'il veut donner à sa carrière. D'après les informations de L'Equipe , l'attaquant tricolore n'aurait toujours pas pris sa décision et il ne se fermerait donc aucune porte. Aussi bien celles du Real Madrid que celles du PSG avec qui il s'est mis d'accord pour ne pas parler de son avenir avant le premier trimestre 2024. Pendant ce temps-là, le Real Madrid donne l'impression d'être passé à autre chose.

Le Real blinde ses jeunes stars

En deux, le Real Madrid a officialisé les prolongations de quatre joueurs majeurs. Ainsi, Vinicius Jr, Rodrygo, Eduardo Camavinga et Federico Valverde ont prolongé jusqu'en 2029 et leurs contrats possèdent une clause libératoire d'un milliard d'euros. Eder Militao devrait être le prochain comme l'indique Fabrizio Romano sur X . Ajoutez à cela la signature réussie de Jude Bellingham, cela donne une lecture d'un projet qui ne dépend plus du tout de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a envoyé un message fort qui présage peut-être un bon signe pour le PSG qui devra malgré tout surveiller ses arrières.

🤩 #Valverde2029 👕 pic.twitter.com/6SYYL0Cq9c — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2023

Liverpool reste à l'affût