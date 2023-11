«Cristiano Ronaldo en fin de carrière» : Mbappé se fait descendre !

Thomas Bourseau

Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Brest samedi dernier, mais a été malmené et sauvé par un Gianluigi Donnarumma impérial. Le triplé de Kylian Mbappé cache ses problèmes au sein de l’effectif parisien et dans l’animation mise en place par Luis Enrique. Daniel Riolo a lâché une punchline sur l’After Foot au sujet de Mbappé.

Kylian Mbappé a fait un sans-faute sur le plan comptable samedi dernier à Reims après avoir manqué de réalisme à Milan quelques jours plus tôt (2-1). Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a inscrit un triplé face à de malheureux rémois écœurés par l’imperméabilité de Gianluigi Donnarumma (3-0).

«Tout était mauvais. Il a tout raté»

Néanmoins, hormis ses buts, Kylian Mbappé a rendu une copie plus que limite du point de vue de Daniel Riolo. Pour l’ After Foot , l’éditorialiste de RMC a vidé son sac lundi soir. « En dehors des trois buts de Mbappé, il n'y a rien eu. A chaque fois qu'il recevait un ballon, qu'il faisait un appel... tout était mauvais. Il a tout raté. Vraiment, c'était surprenant, voire choquant. Il faisait une passe, c'était raté. Il ne revenait pas pour défendre. Il ne se replaçait pas. Il tentait un dribble, ça ne passait pas. Quasiment rien n'est passé, mais le mec a mis un triplé. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas le critiquer s'il a mis un triplé ? Moi j'ai envie de le critiquer parce que j'ai pas envie de voir un Mbappé qui ressemble à Cristiano Ronaldo en fin de carrière ».

PSG : Mbappé réclame une folie à 300M€ https://t.co/SeWdwbW4oj pic.twitter.com/EZ2RKfx4WC — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«Entre le projet vendu par Luis Enrique et ce qu'on voit samedi, c'est pas ça»