PSG : Mbappé à l’origine d’un conflit, le Real Madrid va tout abandonner

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid qui essaierait une nouvelle fois de l'attirer libre. Cependant, au sein du club merengue, des voix s'élèveraient pour abandonner ce dossier compte tenu du coût qu'engendrerait la signature de l'attaquant du PSG.

Le feuilleton Mbappé est clairement relancé. L'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui lui offre la possibilité d'envisager un départ libre en fin de saison. Le Real Madrid est évidemment dans le coup, mais hésite encore à passer à l'action.

Le salaire de Mbappé va faire exploser le vestiaire du Real

Et pour cause, selon les informations de Mundo Deportivo , le coût qu'impliquerait une telle signature pourrait déséquilibrer l'harmonie dans le vestiaire madrilène. Certains sources évoquent un salaire avoisinant les 35M€ nets annuels pour Kylian Mbappé, ce qui serait trois fois supérieurs à ceux de Jude Bellingham et Vinicius Junior.

Le Real hésite pour Mbappé ?

Par conséquent, le Real Madrid affiche des doutes quant à la signature de Kylian Mbappé qui bouleverserait l'équilibre salarial au sein du vestiaire du Real Madrid. Sur le plan sportif aussi les doutes existent puisque l'attaquant du PSG relèguerait probablement Vinicius Junior ou Rodrygo sur le banc tandis qu'Endrick, qui arrive l'été prochain, serait lui aussi freiné dans son éclosion.