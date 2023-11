Real Madrid : Benzema vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le Real Madrid arrivait à terme le 30 juin dernier, Karim Benzema était parti pour prolonger. Toutefois, le buteur français de 35 ans a finalement décidé de prendre le large. En effet, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement lors du dernier mercato estival.

Benzema a quitté le Real pour signer à Al Ittihad

Alors qu'il est comme un poisson dans l'eau à Al Ittihad, Karim Benzema s'est totalement lâché sur son transfert lors du Misk Global Forum. Comme l'a révélé l'ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid, il est épanoui en Arabie Saoudite.

«L’Arabie saoudite est mon deuxième pays»