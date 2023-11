PSG : Riolo lâche une bombe sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé étant dans sa dernière année de contrat au PSG, tout le monde se demande où il évoluera la saison prochaine. Alors que le Français pourrait partir libre, on l’annonce notamment enfin au Real Madrid. Mais voilà que pour Daniel Riolo, la piste menant aux Merengue serait en train de se refermer pour Mbappé.

Cette fois sera-t-elle la bonne pour voir Kylian Mbappé au Real Madrid ? Alors que la Casa Blanca a multiplié les échecs pour recruter la star du PSG, cette dernière pourrait débarquer librement l’été prochain. En Espagne, le nom de Mbappé fait énormément parler, mais son arrivée serait très loin d’être acquise…



« Je pense qu’on a foutu le livre à la poubelle »

Au micro de RMC , Daniel Riolo a ainsi tenu des propos très forts concernant Kylian Mbappé et le Real Madrid. Il a alors balancé : « Je suis de plus en plus convaincu que l’histoire du Real Madrid, je pense qu’on a foutu le livre à la poubelle. Je me mets à la place du Real Madrid et je me dis que le prendre n’a pas réellement d’intérêt par rapport à l’effectif que j’ai et qu’il faut plutôt aller prendre Haaland ».

« Il verra plus tard »