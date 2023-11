Mbappé - PSG : Un accord secret est annoncé

Axel Cornic

Après un été passé avec les indésirables et au cours duquel il a clairement été poussé vers la sortie, Kylian Mbappé a été réintégré après la 1ere journée de Ligue 1. Sauf que pour le moment, on ne sait toujours pas ce qui a poussé le Paris Saint-Germain a faire cela, alors que sa star n’a toujours pas prolongé un contrat qui se termine en juin prochain.

C’est la grande inconnue du côté du PSG. Si des « discussions très constructives » ont été évoquée, on ne sait toujours pas ce qu’a pu faire bouger les choses autour de Kylian Mbappé, avec qui la rupture semblait être totale. Plusieurs indiscrétions ont fuité et de plus en plus d’observateurs semblent persuadé qu’un sacrifice a té fait au niveau des primes.

« Cette histoire de primes lâchées dès cet été, on en a parlé »

Dans l’ After Foot de ce jeudi, Daniel Riolo est revenu sur la fin de ce feuilleton Mbappé qui a rythmé une grande partie de l’été parisien. « Cette histoire de primes lâchées dès cet été, on en a parlé. Tout le monde a voulu comprendre pourquoi il y a eu ce revirement et qu’est-ce qui a fait qu’on est passé du coup de poing sur la table à je reviens dans l’effectif, je suis titulaire » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« Je savais qu’il ne partirait pas et qu’il réintégrerait l’effectif »