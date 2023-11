Une décision «politique» prise avec Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Hugo Lloris parti après la dernière Coupe du monde, c'est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard de capitaine en équipe de France. Un choix pris par Didier Deschamps et vivement critiqué par Jérôme Rothen. Selon l'ancien joueur du PSG, ce rôle aurait dû revenir à Antoine Griezmann, présent en sélection depuis 2014.

Après la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps avait un choix à prendre. Celui de nommer le successeur d'Hugo Lloris, capitaine de la sélection depuis 2010. Deux profils faisaient office de favori : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Finalement, le sélectionneur a privilégié la star du PSG.

Deschamps avait justifié sa décision

Didier Deschamps avait justifié cette décision. « Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur » avait confié le technicien.

« C’est un brassard politique »