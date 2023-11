Mercato : Le PSG espère boucler un transfert de 30M€

Axel Cornic

Dans quelques semaines le mercato hivernal ouvrira ses portes et une piste se dessine déjà au Paris Saint-Germain, qui pourrait bien poursuivre le ménage commencé cet été. Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Fabian Ruiz pourrait en effet quitter le club parisien, avec un retour en Serie A qui est évoqué depuis quelques temps.

L’arrivée de Luis Enrique a fait quelques victimes et Fabian Ruiz semble en être une, alors même que les deux hommes se connaissaient très bien. Ainsi, le milieu de terrain pourrait bien quitter le PSG dès cet hiver, avec une destination qui se précise déjà.

PSG : Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé, la révélation de Riolo https://t.co/zRKKre2aAz pic.twitter.com/FUN6GcKY8y — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

La Juve penserait toujours à Fabian Ruiz

D’après les informations des médias italiens, il y aurait eu des nouveaux contacts entre la Juventus et le PSG, pour évoquer l’avenir de Fabian Ruiz. Du côté de Turin on souhaiterait toutefois un simple prêt de six mois, avec les Parisiens qui devraient prendre en charge une grande partie du salaire du joueur.

Le PSG pas contre une vente