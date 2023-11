Le boss du PSG boucle un énorme coup, il raconte tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos occupe une fonction similaire du côté du Celta de Vigo. Une situation qui d'abord été vivement critiquée à Paris, et qui fait désormais parler en Espagne. Néanmoins, le dirigeant portugais a frappé fort pour le club galicien en nommant Rafael Benitez sur le banc. Le technicien espagnol est d'ailleurs revenu sur les négociations avec Luis Campos.

Depuis l'été 2022, Luis Campos est le conseiller sportif du PSG où il a succédé à Leonardo. Jusque-là, tout paraît logique compte tenu de la réputation du dirigeant portugais qui avait réalisé de grandes choses à l'AS Monaco ou au LOSC. Cependant, Luis Campos occupe la même fonction au Celta de Vigo, ce qui a de nombreuses fois été critiqué.

Campos nomme Bénitez au Celta

Il faut dire qu'au sein du club espagnol, Luis Campos est chargé de monter un véritable projet qu'il a d'ailleurs lancé en enrôlant Rafael Benitez qui s'est installé sur le banc du Celta de Vigo l'été dernier. Un très gros coup dont le technicien espagnol a dévoilé les coulisses.

«Luís Campos m'a expliqué qu'il voulait faire un beau projet»