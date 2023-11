Le PSG vend la mèche pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En coulisses, le bras de fer continue entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club parisien refuserait de lui proposer un nouveau contrat et souhaiterait que le joueur active l'option de prolongation d'une année supplémentaire. Pour l'heure, le champion du monde 2018 n'a pas tranché, mais serait plus qu'épanoui au sein de la capitale française.

Ce jeudi, la presse espagnole s'est attardé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le quotidien As a fait un point sur sa situation contractuelle. Pour rappel, l'international français voit son contrat avec le PSG expirer en juin prochain et toutes les options sont sur la table.

Mbappé : Luis Enrique a fait une réclamation au PSG https://t.co/x23OVg6AMA pic.twitter.com/uag4Isf1H3 — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Le PSG espère le conserver la saison prochaine

Mais le PSG compte bien tenter sa chance dans ce dossier. Non pas en lui proposant un nouveau contrat, mais en l'obligeant à respecter son engagement, à savoir activer la clause lui permettant d'étirer son bail jusqu'en 2025.

Mbappé est heureux au PSG