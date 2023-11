Mercato : Mbappé fait une annonce, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Partira, ne partira pas, le suspense est à son comble dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le contrat du champion du monde arrivera à expiration le 30 juin prochain au PSG. En conférence de presse, Mbappé a reporté à plus tard cette discussion en évoquant au passage l’impact de son employeur dans sa participation aux Jeux Olympiques. Que doit faire le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé n’est pas sur le point de prendre une décision pour la suite de sa carrière. le10sport.com vous a révélé le 2 octobre dernier que le meilleur buteur de l’histoire du PSG, sous contrat jusqu’en juin prochain, ne tranchera pas dans les prochaines semaines. Selon le journaliste Jonathan Johnson, il faudrait même attendre le début de l’année 2024 pour y voir plus clair.

Mbappé évoque son avenir au PSG

De passage en conférence de presse vendredi pendant le rassemblement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a botté en touche concernant sa situation personnelle, remettant cela au football de club. « Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrai. Le pays avant tout. Ce n'est pas quelque chose qui pèse sur moi, je n'y pense pas sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, je ne rentre pas aux choses qui sont à l’extérieur ».

Les JO ? Mbappé place la décision entre les mains de son «employeur»