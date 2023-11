Problème en équipe de France, Mbappé à la solution

Jean de Teyssière

Olivier Giroud, Randal Kolo Muani ou Marcus Thuram ? Telle est la question à laquelle doit répondre Didier Deschamps avant chaque match. Quel numéro 9 titulariser à la pointe de l'attaque des Bleus ? Longtemps, l'unique solution qui s'offrait à Didier Deschamps était celle menant au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais il lui faut désormais trancher. Kylian Mbappé, lui, n'a pas de préférence et pense réussir à s'adapter à ces trois profils.

Depuis l'arrivée de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram en équipe de France, c'est toujours Olivier Giroud qui remporte les faveurs de Didier Deschamps. Sur les 16 derniers matchs de l'équipe de France, Olivier Giroud a été titularisé à douze reprises, preuve de la confiance qui règne encore chez Deschamps concernant son numéro 9.

«Les trois sont forts et marquent des buts»

Devant cet embouteillage devant, Kylian Mbappé a tenu à rassurer les journalistes présents en conférence de presse en appuyant surtout sur la chance de détenir en sélection trois joueurs de cette qualité : « Les trois sont forts et marquent des buts. On a de la chance d'avoir les trois. »

«Que le meilleur joue et nous on va s'adapter»