Deschamps lâche un indice pour l’Euro ?

Jean de Teyssière

L'Euro 2024 va arriver très vite et l'équipe de France est déjà qualifiée pour cette compétition qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Didier Deschamps doit déjà réfléchir aux joueurs qui composeront la liste même si, on l'a vu avant la Coupe du monde 2022, des blessures peuvent contrecarrer les plans du sélectionneur. Néanmoins, il avoue avoir certains noms déjà en tête.

Après un Euro 2020, disputé en 2021 à cause de la crise sanitaire, raté, l'équipe de France aura certainement à cœur de bien figurer dans cette édition allemande. Surtout après avoir encore réalisé une belle Coupe du monde, les vice-champions du monde seront logiquement attendus au tournant. Didier Deschamps a encore un peu plus de six mois pour peaufiner cette liste...

«La photo d'aujourd'hui peut ne pas ressembler à celle du mois de mai»

Didier Deschamps s'attendait certainement, à la fin du rassemblement d'octobre, à avoir Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga dans le groupe en ce moment. Mais les blessures ont tout changé et au moment d'évoquer la liste pour l'Euro 2024, Didier Deschamps a tenu à rappeler cette inconnue : « Je ne me pose pas la question. Je sais que la photo d'aujourd'hui peut ne pas ressembler à celle du mois de mai... »

«Si tout le monde est à disposition, vous savez que certains y seront»