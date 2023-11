Nouvelle révolution en équipe de France ? Deschamps calme tout le monde

Jean de Teyssière

Lors du premier rassemblent post-Coupe du monde, Didier Deschamps avait dû changer tous ses plans concernant les gardiens. La hiérarchie n'avait quasiment pas bougé depuis des années mais les retraites internationales d'Hugo Lloris et Steve Mandanda ont changé la donne. Alphonse Areola est resté dans le groupe, tandis que Mike Maignan et Brice Samba ont été appelés par le sélectionneur français. Didier Deschamps n'a pas l'habitude de procéder à un turnover avec les gardiens et il n'est pas prêt de le faire.

Depuis que Mike Maignan a pris les gants titulaires de l'équipe de France, tout s'est très bien passé pour lui. Il n'a encaissé qu'un seul but, face aux Pays-Bas (2-1), et semble déjà être fiable, chose très importante pour Didier Deschamps. Mais derrière, Brice Samba enchaîne aussi les bonnes performances avec le RC Lens, tout comme Alphonse Areola avec West Ham. De quoi le faire réfléchir ?

Deschamps préserve la concurrence

Interrogé en conférence de presse sur ses trois gardiens, Didier Deschamps a semblé vouloir maintenir les deux lieutenants de Mike Maignan concentré, lorsqu'il lui a été soumis l'idée d'exercer un turnover lors ces matchs éliminatoires de l'Euro 2024, qui ne comptent pas beaucoup, la France était qualifiée : « C'est probable. C'est possible. »

Maignan titulaire face à Gibraltar