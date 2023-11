Équipe de France : Mbappé sort du silence et éteint la polémique !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est enfin sorti du silence ce vendredi en équipe de France, après des mois de mutisme et d’absences perpétuées en conférence de presse. Le capitaine de l’équipe de France a tenu à remettre les pendules à l’heure sur son rôle de leader chez les Bleus et affirme avoir annoncé la couleur dès la fin de saison dernière.

Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France depuis le rassemblement de mars dernier. Néanmoins, le leader des Bleus ne s’est que très peu présenté en conférence de presse depuis. En juin dernier, et alors qu’il avait annoncé au PSG qu’il refusait d’activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025, Mbappé assurait à Téléfoot qu’il sera un joueur parisien cette saison, sans en dire plus.

«J’avais annoncé que je ne viendrai pas à toutes les conférences de presse»

S’en sont suivis des coups de pression de la part du président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, ou encore des hauts décideurs du Paris Saint-Germain afin que Kylian Mbappé revienne sur sa décision, en vain. Et depuis, Mbappé n’avait jamais pris la parole lors des trêves internationales et pendant les conférences de presse de l’équipe de France… jusqu’à ce vendredi ! Dans des propos rapportés par RMC Sport , le capitaine des Bleus a tenu à remettre les pendules à l’heure sur ses sorties médiatiques en sélection. « La dernière fois c'était en juin. J’avais annoncé dès ma première prise de parole que je ne viendrai pas à toutes les conférences de presse. J'avais dit que je n'étais pas le supérieur hiérarchique d’Antoine (ndlr Griezmann). Il a fait les trois conférences suivantes. Après, on a laissé la porte ouverte à d’autres ».

«Je n'ai pas peur de venir ici, mais l'équipe de France n'est pas mon équipe»