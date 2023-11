Cet ancien du PSG prévient le Qatar

Jean de Teyssière

Albert Baning joue toujours au football et est le milieu offensif de l'US Saint-Denis. Âgé de 38 ans, l'ancien Parisien n'a jamais réussi à s'imposer avec le PSG, qu'il a rejoint en 2006 avant de partir en 2010. De temps en temps invité au Parc des Princes en qualité d'ancien joueur du PSG, Baning estime que la pression est toujours là mais prévient le Qatar, propriétaire du PSG : tout recommencer à 0 régulièrement n'est pas la solution.

Le septième tour de la Coupe de France est en train d'avoir lieu, durant cette trêve internationale. Vendredi, Bordeaux, Grenoble et Sochaux se sont qualifiés, non sans mal, tandis que ce samedi, les autres clubs de Ligue 2 continuent de rentrer en lice. Mais des confrontations entre clubs amateurs continuent d'avoir lieu pour ceux ayant réussi à se qualifier, comme c'est le cas entre Saint-Omer (R1) qui reçoit l'US Saint-Denis (R1) d'un certain Albert Baning, ancien joueur du PSG...

«Le PSG a énormément changé depuis mon passage»

L'ancien joueur du PSG (2006-2010), Albert Baning, aujourd'hui milieu défensif de l'US Saint-Denis a donné de ses nouvelles dans une interview accordée au Parisien et a avoué être toujours supporter du PSG, malgré son passage raté en tant que joueur : « Je les supporte et je vais parfois au Parc des Princes car je suis invité en tant qu’ancien joueur. Le PSG a énormément changé depuis mon passage, en comptant dans ses rangs des joueurs de premier plan. »

Le PSG frappé par un drame, son témoignage est poignant https://t.co/vcKxDOD6cW pic.twitter.com/GZqK6CWLCy — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

«On ne peut pas changer tout le temps en recommençant de 0»