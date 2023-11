Mbappé - PSG : Le pacte secret

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. Cependant, l'attaquant du PSG a décidé de ne répondre à aucune question sur le sujet, et dans le même temps, la direction du club de la capitale a également changé de ton depuis l'été dernier. Et pour cause, les deux parties auraient passé un pacte de non-agression.

Après un été très mouvementé durant lequel il a été écarté pour avoir refusé d'activer une option pour étendre son bail, Kylian Mbappé a été réintégré sans prolonger ce qui continue de semer le doute sur son avenir au PSG. De retour en conférence de presse vendredi avec l'équipe de France, le capitaine des Bleus a d'ailleurs été interrogé sur ce sujet.

Stupeur au PSG, Mbappé fait une annonce en privé https://t.co/6nZLoE66mY pic.twitter.com/GYzyszQaK2 — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Mbappé refuse de parler de son avenir

Mais bien évidemment, Kylian Mbappé a décidé de ne pas répondre à cette question estimant que « ce n’est pas l’actualité de l’équipe de France, je suis là en tant que capitaine de l’équipe de France. J’aimerai le rester pour les 10 jours qui viennent ».

Un pacte de non-agression avec le PSG ?