«C’est ridicule», Mbappé se lâche après son record

Jean de Teyssière

Face à Gibraltar, l'équipe de France n'a pas forcé son talent pour vaincre les pauvres joueurs de Gibraltar. Les statistiques sont terribles pour eux : aucun tir durant cette rencontre et 14 buts encaissés en une soirée. Kylian Mbappé a de son côté frappé fort avec trois buts et trois passes décisives. Le Bondynois a d'ailleurs marqué son 300ème but depuis le début de sa carrière à 24 ans, chose qui n'avait pas été réussie par Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo... Mais Mbappé ne semble pas porter d'importance à ce genre de record.

14-0 dans un match, ce n'est pas souvent qu'un tel score se produit. Le record de l'équipe de France datait de 1995, à Auxerre, lorsque les Bleus avaient étrillé l'Azerbaïdjan (10-0). À Nice, les partenaires de Kylian Mbappé n'ont eu aucune pitié pour les joueurs de Gibraltar, qui repartent chez eux avec la plus large défaite de leur histoire.

«Les 300 buts, c'est une nouvelle étape pour moi mais ça passe au second plan»

Au micro de TF1 , Kylian Mbappé était heureux du résultat face à Gibraltar et a annoncé que battre le record de 1995 était dans les têtes françaises après la rencontre : « C'est super. On avait l'objectif de battre ce record, le coach nous avait mis au courant et c'est pour ça qu'on est resté sérieux. Les 300 buts, c'est une nouvelle étape pour moi mais ça passe au second plan, on a fait une performance collective extraordinaire. »

«Certains ont marqué 800 ou 850 buts, 300 c’est ridicule»