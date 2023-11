Kylian Mbappé participe à la fête, c’est une première historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pas de pitié pour Gibraltar. Ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée de son adversaire en marquant 14 buts, Kylian Mbappé inscrivant pour sa part un triplé. Un succès historique à plus d’un titre pour les Bleus, qui établissent plusieurs records que vous dévoile le 10 Sport.

Didier Deschamps avait préparé ses joueurs, et ces derniers ont répondu présent. Opposés à Gibraltar samedi sur la pelouse de l’OGC Nice, les Bleus n’ont laissé aucune place au suspense avec deux buts inscrits au bout de cinq minutes. Toute la question était ensuite de savoir si l’équipe de France allait battre au moins un record en ce 18 novembre, et elle n’a pas fait semblant.

Une première période historique

Le match contre Gibraltar était entré dans l’histoire dès la mi-temps avec un cinglant 7-0 au compteur, soit le plus large succès jamais enregistré par les Bleus à la pause. Comme l’a relevé Opta , le précédent record remontait à 1957, lorsque la France avait inscrit cinq buts à l’Islande après 45 minutes disputées. Auteur de la troisième réalisation, Warren Zaïre-Emery a de son côté décroché un record personnel au coup d’envoi en devenant le plus jeune international tricolore depuis 1914, aligné par Didier Deschamps du haut de ses 17 ans, 8 mois et 10 jours.

Le plus large succès jamais vu en équipe de France

Avec sept de plus en seconde période, un autre record est tombé. Jamais l’équipe de France n’avait enregistré un tel succès, le record revenant jusqu’à ce samedi aux joueurs d’Aimé Jacquet, tombeurs de l’Azerbaïdjan (10-0) en 1995. Kylian Mbappé (auteur d’un triplé), Kingsley Coman (doublé), Olivier Giroud (doublé), Marcus Thuram, Warren Zaïre-Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé peuvent ainsi savourer leurs buts, tandis qu’Ethan Santos a été l’auteur malheureux d’un CSC avant de quitter les siens au quart d'heure de jeu suite à son vilain tacle sur le titi du PSG.

Une première européenne

Selon Opta , la France est également la première nation européenne à trouver le chemin des filets à quatorze reprises au cours d’un match de qualification à une grande compétition (Euro et Coupe du monde). C’est une fois de plus que l’Allemagne en 2006 contre Saint-Marin (13-0). Les Bleus n’ont en revanche pas réalisé à faire mieux que le Danemark, qui avait aussi marqué quatorze fois contre l’Islande lors d’un match amical en 1967, mais en encaissant deux buts.

Un record préparé