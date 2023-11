Mbappé a imité les stars de la Coupe du monde de rugby

Thibault Morlain

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est offert la plus grosse victoire de son histoire. Face à Gibraltar, les hommes de Didier Deschamps ont déroulé avec un spectacle offensif (14-0). Kylian Mbappé y a largement participé en inscrivant un triplé. Après la rencontre, le capitaine des Bleus est d’ailleurs revenu sur son but inscrit à longue distance.

A Nice, les fans de l’équipe de France ont assisté à une rencontre riche en buts ce samedi. En effet, la bande à Kylian Mbappé n’a fait qu’une bouchée de Gibraltar et cela s’est soldé sur un score sans appel (14-0). La plus large victoire de l’histoire des Bleus, qui ont notamment été bien aidé par Mbappé, auteur d’un triplé durant cette rencontre.

Mbappé : Le vestiaire du PSG vend la mèche pour son transfert ? https://t.co/kXjYv0nzBG pic.twitter.com/f3QJ1QwLFc — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« C’est le talent »

Présent au micro de TF1 , Kylian Mbappé s’est confié sur son but inscrit de 44m face à Gibraltar. Le capitaine des Bleus a alors expliqué : « Ça faisait au moins 20-25 minutes que je regardais le gardien, il était beaucoup avancé. Je n’ai pas compris pourquoi et après c’est de l’instinct. Quand Youssouf récupère le ballon, je sais tout de suite que je vais faire ça. Après bien sûr, qu’aujourd’hui ça me réussit. (…) C’est le talent ».

« Une belle pénalité »