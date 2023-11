Equipe de France : Mbappé fait halluciner le monde entier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La performance historique de l'équipe de France face à Gibraltar lors des éliminatoires de l'Euro 2024 (14-0) a fait le tour du monde. De nombreux médias internationaux ont évoqué la victoire éclatante des hommes de Didier Deschamps. Certains se sont attardés sur la prestation individuelle de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé ce samedi soir.

L'équipe de France a battu un vieux record de 28 ans. En battant Gibraltar sur le score de 14-0, les Bleus ont enregistré la plus large victoire de leur histoire. Face à une sélection réduite très vite à dix, les hommes de Didier Deschamps se sont montrés efficaces. Neuf joueurs français ont trouvé le chemin des filets, notamment Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Cette victoire a largement été commentée par la presse internationale.

La presse internationale loue la rencontre de Mbappé

En Espagne, la prestation de Mbappé a été largement saluée. « La star du match ? Kylian Mbappé » a confié Marca . « Le gouffre entre les cadors européens et les pays faibles est énorme. La France n’a eu aucune pitié, elle a continué de pousser sur l’accélérateur et a obtenu le résultat le plus écrasant de son histoire » a noté le quotidien espagnol. Même son de cloche chez As : « La sélection française n’a eu aucune pitié avec Gibraltar. […] Mbappé, presque en marchant, a inscrit un hat-trick ». En Argentine, on s'interroge sur la différence de niveau entre les deux formation. « Triomphe historique face à Gibraltar avec un hat-trick de Mbappé. La sélection française de Deschamps continue d’enregistrer des records. […] Ce fut une exhibition. Mbappé, capitaine, a été le leader et a inscrit un hat-trick » a noté Olé.

Les Bleus envoient un message à l'Europe