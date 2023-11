Mbappé livre les coulisses de sa révolution en équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine des Bleus depuis mars dernier, Kylian Mbappé prend son rôle très à cœur. Le joueur souhaite rassembler, mais aussi partager ses responsabilités avec ses coéquipiers. Après la victoire face à Gibraltar (14-0), la star de l'équipe de France est revenue sur son nouveau rôle, mais aussi sur son comportement, qui ne cesse d'évoluer.

Capitaine Kylian Mbappé a participé au festival de l'équipe de France ce samedi. Face à Gibraltar, le joueur du PSG a inscrit un triplé et compte désormais 46 buts sous le maillot bleu. Le capitaine a montré l'exemple sur le terrain. Didier Deschamps a, d'ailleurs, tenu à saluer son altruisme après la rencontre.

« Kylian est totalement impliqué dans son rôle de capitaine »

« Kylian, au-delà de ce qu’il a fait et est capable de faire, il est totalement impliqué sur le terrain et dans son rôle de capitaine aussi. Cela le responsabilise sur le plan du groupe, bien secondé par Antoine quand il y a des discussions à avoir » a confié le sélectionneur de l'équipe de France au micro de TF1. Présent également sur le plateau de la chaîne, Mbappé a évoqué ce rôle de capitaine, qu'il occupe depuis mars dernier. La star des Bleus a confirmé avoir changé de comportement ces derniers mois. Le joueur se veut plus fédérateur et moins égoïste sur le terrain.

« Le brassard t’oblige à changer »