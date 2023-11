Une star de l’équipe de France raconte sa bataille avec Mbappé

Thibault Morlain

Auteur d’un doublé face à Gibraltar, Olivier Giroud a donc amélioré son record en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Mais derrière lui, Kylian Mbappé, qui a marqué 3 buts ce samedi, se rapproche. Ça bataille donc dur pour le titre de meilleur buteur des Bleus. Une bataille à propos de laquelle s’est confié Giroud.

Le record de Thierry Henry battu, Olivier Giroud est aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Désormais, l’attaquant du Milan AC compte 56 réalisations avec les Bleus. Mais on sait très bien que tôt ou tard, Kylian Mbappé va le dépasser. D’ailleurs, le joueur du PSG en est désormais à 46 avec l’équipe de France et se rapproche donc de Giroud.

Record historique, Mbappé s’enflamme totalement https://t.co/IUUMTdvTSo pic.twitter.com/jlRS9AUWWW — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Continuer à se « tirer la bourre » »

Dans un entretien pou le JDD , Olivier Giroud a évoqué son statut de meilleur buteur de l’équipe de France et sa bataille avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. « Je ne m’en remets toujours pas ! Mais je suis que « Grizi » (Griezmann) et Kylian (Mbappé) poussent derrière. Donc il faut continuer à se « tirer la bourre » », a-t-il confié.

« C’est compliqué de négocier avec Kylian »