Mbappé a pris une petite revanche sur Messi

Arnaud De Kanel

Samedi soir, l’équipe de France n’a laissé aucune chance à la modeste équipe de Gibraltar. Un succès record pour les Bleus, vainqueurs 14-0 sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Cette victoire permet également aux hommes de Didier Deschamps d’occuper la première place du classement FIFA. En cas de succès mardi en Grèce, les Tricolores termineront l’année 2023 en tête, devant l’Argentine de Leo Messi. Une petite revanche pour Kylian Mbappé.

Il n’y a pas eu photo. Samedi soir, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée de Gibraltar en s’imposant 14 buts à 0, la plus large victoire de son histoire. Carton plein donc pour les Bleus qui ont remporté tous leurs matchs dans cette poule. Mardi, face à la Grèce, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront l’occasion de surpasser l’Argentine de Leo Messi.

Bielsa fait tomber l’Argentine

En effet, grâce à la victoire acquise samedi, les Bleus occupent la première place du classement FIFA. L’équipe de France profite également de la défaite de l’Argentine contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa pour s'assoir sur le trône. Et mardi, une victoire tricolore en Grèce scellerait ce classement.

Petite vengeance pour Mbappé face à Messi